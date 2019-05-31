Свыше 1600 проектов стали победителями первого конкурса президентских грантов

Победителями первого конкурса президентских грантов 2019 года стали более 1,6 тыс. некоммерческих организаций. Об этом сообщил замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

На поддержку проектов выделено свыше трёх миллиардов рублей. Средний размер грантов составляет около двух миллионов рублей.

— Результаты, которые мы видим, точно показывают, что принципы, которые мы с вами определили для подачи заявок и победителей, очевидно, работают. У нас по-прежнему остаётся очень высокая доля участников и победителей, которые "не столичные", — отметил Кириенко.

По данным РГ, самый большой грант в размере 66 миллионов рублей получил фестиваль детского творчества "Добрая волна".

Напомним, конкурсы по господдержке НКО проводятся с 2006 года. В 2017 году был учреждён единый оператор — Фонд президентских грантов.