На Украине начали расследование о "захвате" Порошенко государственной власти

На Украине начали расследование в связи с заявлением бывшего заместителя главы Администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Портнова, в котором юрист обвинил Петра Порошенко в попытке узурпации власти.
— Друзья, информирую, что ГБР (Государственное бюро расследований) начало расследование факта захвата Петром Порошенко государственной власти и неисполнения решения суда при назначении подконтрольных себе членов Высшего совета правосудия, — написал Портнов в телеграм-канале.
Юрист выразил уверенность в том, что Порошенко уже к июлю может быть помещён в следственный изолятор. По мнению Портнова, это произойдёт, если сотрудники украинского Государственного бюро расследований будут действовать "хотя бы в среднем темпе".
Напомним, Андрей Портнов вернулся на Украину накануне инаугурации Владимира Зеленского после нескольких лет отсутствия на родине и заявил, что украинцы живут в страхе. Вскоре после возвращения юрист сообщил, что направил в ГБР заявления о преступлениях Порошенко.
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