Рогов осудил Собчак, которая вынесла историю про куртку Бузовой на публику

Один из дизайнеров в частном разговоре попросил Ксению повлиять на Ольгу, чтобы та не носила вещи его бренда.

Стилист Александр Рогов осудил Ксению Собчак. Телеведущая рассказала в своём шоу, что некоторым дизайнерам не нравится, когда Ольга Бузова носит их вещи. Один из них даже попросил Собчак повлиять на Бузову.

В комментарии Ura.ru Рогов объяснил, почему считает поступок Собчак неприемлемым.

— Нельзя оценивать, этично или неэтично поведение Демны Гвасалии (грузинский дизайнер. — Прим. ред.). Я считаю, что неэтично поведение Ксении Анатольевны Собчак, которая частный разговор выносит на всеобщее обсуждение, — заявил Рогов.

Стилист вспомнил, что когда-то модельер Карл Лагерфельд допускал подобные высказывания в адрес певицы Виктории Бекхэм. Он также просил людей из своего окружения повлиять на артистку, чтобы она не носила вещи его бренда.

Причина таких заявлений, возможно, кроется в том, что реальные клиенты не всегда соответствуют представлениям модельеров. Однако ничего не мешает вернуть вещь в течение года обратно в салон, подчеркнул стилист.

Именно такое решение и приняла Бузова. Лайф уже рассказывал, что артистка планирует потратить деньги за возврат вещей "на благое дело".