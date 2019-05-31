Прорывная часть программы заключается в том, чтобы создать условия, благодаря которым улучшится жизнь населения ДФО.

В Улан-Удэ представили национальную программу развития Дальнего Востока, которая рассчитана до 2025 года. Как сообщается на сайте Общественной палаты России, мероприятие стало ключевым событием форума "Сообщество".

С презентацией социального блока выступил директор департамента развития человеческого капитала и территориального развития Минвостокразвития Григорий Смоляк. По его словам, министерство работает по ключевым позициям социального развития, а это средний доход населения, высокая смертность, низкая продолжительность жизни, низкий процент людей, занимающихся спортом, большая доля ветхого и аварийного жилья, низкий коэффициент его доступности.

— Это наша база, с которой мы работаем, то есть задача — нивелировать это отставание, — сказал он.

Смоляк отмечает, что прорывная часть программы заключается в том, чтобы создать условия, благодаря которым жители Дальнего Востока перестанут уезжать из региона.

В программу включено развитие социальной сферы, в том числе создание благоприятных условий для рождения и воспитания детей, развитие сферы физической культуры и спорта, системы здравоохранения, а также сферы культуры и развитие программы "Дальневосточный гектар". Запланировано строительство фельдшерских пунктов, врачебных амбулаторий.