В честь Дня России в Кремле пройдёт торжественный приём

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В честь Дня России в Кремле пройдёт торжественный приём

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Фото © Shutterstock

12 июня в честь Дня России в Кремле состоится торжественный приём, такое распоряжение дал президент РФ Владимир Путин. На мероприятие пригласят около полутора тысяч человек.

Предполагается, что на приёме будут присутствовать члены правительства, Совфеда и Госдумы, представители федеральных органов власти, представители конфессий, общественных объединений, деятели культуры, науки и искусства, а также главы диппредставительств.

Организовать мероприятие глава государства поручил Администрации Президента РФ, ФСО и Управлению делами Президента РФ.

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