В честь Дня России в Кремле пройдёт торжественный приём

12 июня в честь Дня России в Кремле состоится торжественный приём, такое распоряжение дал президент РФ Владимир Путин. На мероприятие пригласят около полутора тысяч человек.

Предполагается, что на приёме будут присутствовать члены правительства, Совфеда и Госдумы, представители федеральных органов власти, представители конфессий, общественных объединений, деятели культуры, науки и искусства, а также главы диппредставительств.

Организовать мероприятие глава государства поручил Администрации Президента РФ, ФСО и Управлению делами Президента РФ.