Минтруд успокоил, что в 2020 году количество праздничных дней не изменится

Новогодние праздники продлятся всего восемь дней вместо десяти, как было два последних года, зато в мае будет аж восемь нерабочих праздничных дней. Отдыхать россияне будут с 1 по 4 и с 9 по 11 мая.

Количество нерабочих праздничных дней в 2020 году останется неизменным, поскольку они регламентируются Трудовым кодексом РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда России.

— Нерабочие праздничные дни не сокращаются и не увеличиваются — они установлены 112 статьёй Трудового кодекса РФ, — пояснили в министерстве.

Также в ведомстве отметили, что переносы праздничных нерабочих дней, выпадающих на выходные, ежегодно утверждаются постановлением правительства. При этом количество рабочих и выходных из года в год не меняется.

Кроме того, в пресс-службе министерства рассказали, что в 2020 году сразу несколько праздничных дней (23 Февраля, 8 Марта и 9 Мая) совпадает с выходными днями. Поэтому был предложен следующий механизм переноса: 4 и 5 января, которые выпадут на выходные дни, предлагают перенести на 4 и 5 мая. Что касается последних дней 2019 года, то 30 и 31 декабря будут рабочими.

Ранее Лайф писал, что в России собираются сократить новогодние каникулы. Всего новогодние каникулы в России в 2020 году продлятся восемь дней. До этого два года подряд каникулы длились по десять дней, так как предпраздничные дни выпадали на выходные.