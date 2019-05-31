Врач-диетолог рассказала, сколько стоит ЗОЖ-корзина в месяц

Для правильного питания необходимо покупать белковые продукты, есть овощи и фрукты, отмечает врач.

Двенадцать тысяч рублей в месяц необходимо для соблюдения рационального питания. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на врача диетолога-эндокринолога Елену Щетинину.

По её словам, в ЗОЖ-корзину должны входить белковые продукты — мясо, рыба, птица. Эти продукты должны чередоваться: мясо и птица — по два раза в неделю, рыба — три раза в неделю.

— Одна порция творога — это хотя бы 100 грамм в день, порция сыра — 25 грамм, два стакана кисломолочного напитка или молока. Получается сумма — где-то шесть тысяч рублей. Масло сливочное я брала из расчёта 10 грамм в день, а растительное — 50 мл в день, — рассказывает она.

Ещё шесть тысяч рублей уходят на молоко, хлеб, овощи и фрукты.

— Овощи я взяла 500-600 грамм, чтобы в течение дня было, фрукты — 500 грамм в день, это два яблока, например, — продолжила диетолог.

В эту сумму также включены крупы и макаронные изделия. Щетинина заверяет, что все перечисленные продукты составляют основу рационального питания.

Как сообщалось ранее, россияне стали больше следить за своим питанием, но при этом от вредных привычек полностью не избавились.