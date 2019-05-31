Волочкова решила выступить в Анапе бесплатно

Артистка считает, что бюджетные деньги города лучше направить на развитие местной культуры.

Анастасия Волочкова решила устроить в Анапе показ нового шоу, несмотря на то что местная администрация отказалась оплатить ей участие в открытии курортного сезона.

Артистка рассказала, что за прошедшие сутки получила столько звонков и сообщений от поклонников, которые ждали её выступления, что объявила мэрии Анапы о бесплатном выступлении.

— Понимаю, что бюджетные средства должны идти на развитие культуры на местном уровне. Поэтому я приняла решение сделать жителям и гостям курорта подарок и выступить на открытии сезона в Анапе бесплатно, — заявила балерина.

Городской праздник состоится 8 июня. Местные власти сначала планировали сразу два концерта: Анастасии Волочковой и Стаса Костюшкина. Но позже решили отказаться от шоу балерины. Мэр Анапы Юрий Поляков объявил, что не разрешит тратить на это бюджетные деньги. В СМИ пишут, что деньги были запланированы на покупку реквизита для местных творческих коллективов.