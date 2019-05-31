На Гавайях туристов предупредили о червях, поедающих мозг

Департамент здравоохранения американского штата Гавайи опубликовал предупреждение для жителей и туристов после того, как были выявлены три новых случая заражения проникающим в мозг паразитическим червём.

Как отмечается, один из туристов заболел после того, как съел червяка на спор. Другой ел домашний салат, а третий — немытые овощи и фрукты. По данным ведомства, с каждым годом число заражений увеличивается.

Rat lungworm disease is caused by a parasitic worm and can have severe effects on a person's brain and spinal cord.https://t.co/ynHPLp5TCW — USA TODAY (@USATODAY) 24 мая 2019 г.

Признаками заболевания являются сильные головные боли и ригидность затылочных мышц — болезненные ощущения в области шеи.

Личинки паразитических червей развиваются в улитках. В человеческом организме черви питаются тканями мозга, что вызывает эозинофильный менингит. Иногда заболевание приводит к смерти человека.