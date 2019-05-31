Назван топ-5 самых перспективных профессий

Молодым россиянам при выборе профессии советуют обратить внимание на медицину и информационные технологии. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на директора Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Татьяну Клячко.

Эксперт отметила, что специалисты в области медицины будут нужны всегда. Они всегда смогут найти работу, поскольку "люди болеют и будут болеть", при этом количество жителей в стране с каждым годом только возрастает.

Кроме этого хорошие перспективы будут ждать тех россиян, которые выберут направление в области IT. В этой сфере особенно будут ценится разработчики новых языков программирования, программных продуктов и игр, считает эксперт.

Третьим направлением, которое выделила Клячко, является дизайн. В частности, на рынке труда будут ценится работники в области промышленных проектов и интернет-пространства.

Заключают пятёрку перспективных профессий, по мнению эксперта, специальности, связанные с очисткой воды и экономисты. Хороших специалистов в обеих областях в России "очень не хватает".

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