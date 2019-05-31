Представители Бекмамбетова опровергли информацию о его тяжёлом заболевании

Представители режиссёра Тимура Бекмамбетова опровергли данные о его тяжёлом заболевании, пояснив, что сценарист проходил плановое обследование.

— Мы предполагаем, что она (информация о тяжёлом заболевании. — Прим. ред.) появилась после планового посещения семейного доктора. Бекмамбетов прошёл обследование и, по заключению врача, абсолютно здоров, — сообщили ТАСС в пресс-службе режиссёра.

Ранее Mash сообщил, что у режиссёра тяжёлое заболевание, из-за которого ему пришлось обращаться к медикам и проходить обследование.