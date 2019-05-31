В Москве евреи отметили День спасения и освобождения

В Москве главный раввин России, представители общин, учащиеся школ возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата — так они отметили День спасения и освобождения евреев, праздник, посвящённый победе над фашизмом.
День Победы по иудейскому религиозному календарю отмечают во многих странах. В синагогах проходят богослужения в память о воинах Красной армии и в благодарность странам антигитлеровской коалиции.
30 мая российских евреев с Днём спасения и освобождения поздравил президент РФ Владимир Путин. Глава государства уверен, что широкое празднование этой даты укрепит связь между поколениями, обогатит традиции иудаизма и посодействует патриотическому воспитанию молодёжи.
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