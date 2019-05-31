Машков поддержал участников БДСМ-вечеринки: Дайте детям себя проявить

Если бы в школах вновь ввели театральные секции, то перформанс во Владивостоке был бы "осмысленнее", считает актёр.

Народный артист России и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков вступился за участников скандальной школьной БДСМ-вечеринки во Владивостоке, передаёт Лайф.

Выступая на заседании Общественного совета при Комитете Госдумы по культуре, Машков заявил, что современным детям нужно давать возможность для самовыражения и проявления творческого начала.

— Вы знаете, что это проявление творческого характера? Они хотели как-то заявить о себе творчески, за что директора школы чуть не выгнали. Ну, почудили дети, дайте им возможность как-то себя проявить, — сказал артист и добавил, что скоро современные школьники разучатся писать.

Также Машков отметил, что необходимо вернуть театральные кружки в образовательные учреждения, что позволит развивать эмоциональный интеллект подростков. При этом руководить этими кружками должны учителя словесности, МХК и истории, а также артисты и студенты театральных училищ.

— Вот с ними эти перформансы будут ещё ярче и насыщеннее, — пояснил актёр.

Как ранее сообщал Лайф, школьники из Владивостока устроили вечеринку перед последним звонком, которая вызвала скандал. Некоторые из подростков были полураздеты, а одна из девушек нарядилась в полицейскую форму. Школьники оправдались за маскарад, назвав его днём переодеваний. А в Сети появилась петиция в защиту участников вечеринки.

В отношении руководства учебного заведения, преподавателей и остальных детей, участвовавших в вечеринке, продолжается проверка. На трёх подростков составлены административные протоколы. Директор учебного заведения написала заявление об уходе по собственному желанию, уволилась замдиректора образовательного учреждения.