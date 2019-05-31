В смысле, "медовый месяц"? Ивлеева намекнула на свадьбу с Элджеем

В Instagram блогерши появилось фото, глядя на которое многие фанаты воскликнули: "Чтооо?!"

Звезда российского YouTube ведущая "Орла и решки" Анастасия Ивлеева обрадовала поклонников, "проговорившись" о свадьбе со своим избранником — рэпером Элджеем. В Instagram блогерши появилось фото из аэропорта, которое она подписала как Honeymoon (с англ. — медовый месяц).

Как передают "Дни.ру", за несколько часов до этого она рассказывала подписчикам, что улетает в отпуск, но до последнего не рассказывала с кем. Вот уже несколько часов в комментариях в Instagram Ивлеевой не утихают споры: то ли она таким образом потроллила фанатов, которые достают её вопросами о свадьбе, то ли пара действительно узаконила отношения и обычно немногословная на тему личной жизни девушка решила выдать этот секрет.

Напомним, информация о том, что Ивлеева и Элджей встречаются, появилась летом 2018 года. В одном из интервью девушка отмечала, что с ним у неё происходит лучший секс в жизни.

А недавно пара уже "обменялась" обручальными кольцами: Настя и её бойфренд набили их на кистях рук.