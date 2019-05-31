Полковник Захарченко сломал зуб, когда ел тюремную кашу

Зуб не подлежал реставрации, и его пришлось удалить. Однако сам обвиняемый отнёсся к ситуации с юмором.

Полковник МВД Дмитрий Захарченко, которому 10 июня суд должен вынести приговор по обвинению во взяточничестве, сломал зуб из-за тюремной еды. Это сообщил портал Mk.ru.

Заключённые СИЗО "Лефортово" не раз жаловались общественникам, что не все повара просеивают и промывают крупы перед варкой. В итоге Захарченко сломал передний зуб так, что его не смогли восстановить и удалили.

Как сообщили в наблюдательной комиссии, полковник о случившемся только пошутил: если бы в СИЗО разрешали играть в хоккей, то он бы говорил, что лишился зуба из-за шайбы.

Напомним, гособвинение просит для экс-полковника пятнадцать с половиной лет колонии строгого режима. А также штраф в 494 миллиона рублей и лишения званий. Он пробыл в СИЗО почти три года.