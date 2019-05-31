Счётная палата изучила ежедневные траты пенсионеров в РФ

В среднем российские пенсионеры ежемесячно получают пенсию в 14 тысяч рублей. С учётом обязательных расходов на жильё и лекарства они могут тратить не более 200 рублей в день на продукты, выяснили в Счётной палате РФ.

— Нехитрый подсчёт расходов, таких как оплата ЖКХ (в среднем 5 тысяч рублей), приобретение жизненно необходимых лекарств (2 тысячи рублей), расходы на предметы личной гигиены (не менее 1 тысячи рублей), говорит о том, что на питание (при условии отсутствия расходов на одежду и обувь) остаётся всего 6 тысяч рублей, или 200 рублей в день, — рассказала РИА "Новости" аудитор СП Светлана Орлова.

Она считает, что эта ситуация должна решаться в комплексе с общими демографическими проблемами, так как численность граждан в трудоспособном возрасте уменьшается, а численность нетрудоспособного населения продолжает расти. Кроме того, зарплаты в ряде регионов низкие, и из-за этого невелик и объём страховых взносов, от которых зависит будущая пенсия.

— Мир стареет, и это не только проблема России, а проблема всех развитых стран. И мы прекрасно понимаем, что не сможем быстро эту проблему разрешить — для этого нужны все перечисленные в нацпроекте (нацпроект "Демография". — Прим. Лайфа) комплексные меры и нужно время, — отметила аудитор.