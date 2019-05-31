МИД России осудил решение властей Косова объявить россиянина персоной нон грата

Объявление российского дипломата, сотрудника Миссии ООН Михаила Краснощёкова персоной нон грата в Косове продолжает неприкрытую линию на обострение межнациональных отношений в регионе. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России.
— По сути, это демонстрация пренебрежительного отношения к ООН со стороны Приштины, прецедент, который будет иметь далеко идущие последствия. Нельзя не видеть, что такие шаги стали возможны только в условиях потакания косоварам со стороны Запада, — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
В МИД РФ подчеркнули, что Москва будет делать всё необходимое для защиты дипломата.
В ООН заявили, что термин "персона нон грата" не может быть употреблён в отношении сотрудника всемирной организации. Как пояснил заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак, термин применим к дипломатам государства, аккредитованным в другой стране, а Организация Объединённых Наций государством не является.
Напомним, Михаил Краснощёков был избит правоохранителями Косова и попал в больницу с тяжёлыми травмами лица и головы. Косовский спецназ якобы проводил спецоперацию против оргпреступности. Посольство РФ призвало наказать избивших россиянина, у которого прокуратура Косова потребовала отозвать иммунитет сотрудника ООН. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал это серьёзным вопросом.
По словам президента Сербии Александра Вучича, косовская полиция намеренно избивала россиянина.
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