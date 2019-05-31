Бельгийские СМИ увидели в Путине символ "консервативного сопротивления"

По словам журналиста издания Генри Сент-Джорджа, прошедшие в Европейский парламент партии могут объединиться под знамёнами "идеологической революции" в самом сердце Европы и от этого выиграет РФ.

Бельгийский журналист Генри Сент-Джордж в своей статье увидел символ "консервативного сопротивления" в президенте России Владимире Путине. В его материале, который размещён на сайте онлайн-издания EU Reporter, он указывает, что без учёта этого фактора нельзя объяснить успех несистемных правых партий на недавних выборах в Европарламент.

По его словам, причины такого положения понятны: выборы в ЕП состоялись в момент, когда заинтересованность избирателей сменилась их недовольством — из-за ослабления стабильности и снижения благосостояния. Трещины в европейской солидарности были вызваны хаосом институтов власти, неэффективной макроэкономической моделью и провалом миграционной политики. Из-за этого возросла популярность "новых правых", чьи политические силы подхватили тему "о понимании Путина", которую без умысла вручили им другие европейские политики, указывает автор.

Как отмечает Сент-Джордж, Европейский альянс народов и наций, "Национальный фронт", Партия брексита, Венгерский гражданский союз, австрийская и голландская Партии свободы, всё более популярная "Альтернатива для Германии", поддержанная националистами из Бельгии, Дании и Финляндии, могут объединиться под знамёнами "идеологической революции" в самом сердце Европы. Журналист подчёркивает, что от этого выиграет Россия во главе с её лидером, и напоминает, как руководители ряда перечисленных партий поддерживали Владимира Путина за "его внешнеполитическую позицию перед лицом колоссального давления со стороны западных стран".

— О том лидере, которого посещавшие Крым немецкие депутаты из АдГ считают гарантом безопасности всей Европы. О президенте, который встречается с Себастьяном Курцем и Виктором Орбаном, а также заключает с ними долгосрочные государственные контракты на поставку газа и строительство новых атомных электростанций, — повествует Сент-Джордж.

Журналист также добавил, что Путин стал символом "консервативного сопротивления", главным козырем которого является "альтернативное будущее". И такая политика российского лидера вызывает восхищение, причём не только в Европе, подчёркивает бельгийский корреспондент.

— Путин соответствует взглядам и чаяниям обычных европейцев из среднего класса, которые не привыкли к тому, что ЕС постоянно барахтается в хаосе финансовых проблем, бюджетного дефицита, массовой миграции, религиозных конфликтов и участившихся терактов в больших и малых городах, — резюмировал он.

Напомним, что выборы в Европарламент в странах ЕС проходили с 23 по 26 мая.