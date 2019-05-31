Стадо бегемотов сорвало матч по регби

Letaba Rugby Klub, Tzaneen......forwards training session @bchanakira2 @Whenna_Rugby @Kiwi_Bok @SuperSportTV @SuperRugby @Springboks @rhynosauceros pic.twitter.com/Ohy5JQYNmW— Coach-Henco (@CoachBarriesH) 30 мая 2019 г.
В ЮАР был прерван матч по регби из-за нашествия бегемотов. Об этом сообщает издание Far North Bulletin.
Инцидент произошёл в городе Цанин, расположенном на севере страны. Соревнование между двумя местными командами проходило на поле для регби Letaba Rugby Club.
Однако игру пришлось в срочном порядке остановить, так как на поле выбежали дикие бегемоты. Как отмечает издание, животные не проявляли агрессию, а просто мирно жевали траву. Именно момент "пасущихся" на спортивном поле бегемотов и попал на видео, которое тут же распространилось по Сети.
При этом южноафриканские эксперты заявили, что причина нашествия животных кроется в близости стадиона от реки Летаба.
Подобные случаи в ЮАР нередки. Например, в городе Сент-Люсия, где расположен являющийся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО национальный парк "Эстуари". Помимо прочего, он является домом для 1200 нильских крокодилов и более 800 бегемотов. Поэтому в некоторых районах города можно увидеть предупреждающие о перемещении животных знаки.
Ранее Лайф писал, что в ЮАР родились первые в мире детёныши африканского льва "из пробирки".
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