Стадо бегемотов сорвало матч по регби

Дикие животные выбежали на поле и стали жевать траву, из-за чего игру пришлось прервать.

В ЮАР был прерван матч по регби из-за нашествия бегемотов. Об этом сообщает издание Far North Bulletin.

Инцидент произошёл в городе Цанин, расположенном на севере страны. Соревнование между двумя местными командами проходило на поле для регби Letaba Rugby Club.

Однако игру пришлось в срочном порядке остановить, так как на поле выбежали дикие бегемоты. Как отмечает издание, животные не проявляли агрессию, а просто мирно жевали траву. Именно момент "пасущихся" на спортивном поле бегемотов и попал на видео, которое тут же распространилось по Сети.

При этом южноафриканские эксперты заявили, что причина нашествия животных кроется в близости стадиона от реки Летаба.

Подобные случаи в ЮАР нередки. Например, в городе Сент-Люсия, где расположен являющийся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО национальный парк "Эстуари". Помимо прочего, он является домом для 1200 нильских крокодилов и более 800 бегемотов. Поэтому в некоторых районах города можно увидеть предупреждающие о перемещении животных знаки.

Ранее Лайф писал, что в ЮАР родились первые в мире детёныши африканского льва "из пробирки".