Политолог оценил расширение Россией чёрного списка представителей ЕС

По мнению эксперта, Москва долго терпела действия Евросоюза и сейчас настало время для ответа "санкционерам".

Политолог и генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин заявил, что расширение Россией чёрного списка представителей ЕС — единственный способ "привести в чувство людей". Хотя подобная практика и губительна для международного сотрудничества.

— Мы, на самом деле, долго терпели и не принимали никаких ответных мер масштабных в отношении так называемых санкционеров. Ну просто время пришло, — сказал Мухин порталу News.ru.

Также он отметил, что европейская сторона своими санкциями пытается вывести Россию из равновесия.

— И мы не поддаёмся. Мы просто отвечаем ударом на удар, — подытожил Мухин.

Сегодня стало известно, что Москва расширила список представителей ЕС, которым запрещён въезд в Россию. Эту меру в МИД назвали ответной. Там объяснили, что число фигурантов российского списка довели до паритетного со списком Евросоюза.