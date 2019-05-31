Шнуров назвал анекдотом ситуацию с удалёнными сценами из фильма об Элтоне Джоне

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Шнуров назвал анекдотом ситуацию с удалёнными сценами из фильма об Элтоне Джоне

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 Фото © РИА "Новости" / Рамиль Ситдиков, Joel C Ryan/Invision/AP

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров назвал анекдотом ситуацию с удалением сцен из фильма "Рокетмен" о становлении британского певца и композитора Элтона Джона. Об этом он рассказал в беседе с журналистами.

Это анекдот! — сказал музыкант.

По словам Шнурова, если сцены удалили из-за детей, то они и так знают о нетрадиционной сексуальной ориентации Элтона Джона.

Как заявил ранее представитель кинокомпании "Централ партнершип", изменения были внесены в фильм "для соответствия картины законодательству РФ". Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский отрицает вмешательство ведомства в российский вариант киноленты о британском певце.

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