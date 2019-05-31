Маленькие балерины станцевали в центре подготовки космонавтов — видео

Также в ролике приняли участие космонавт Фёдор Юрчихин и солистка Большого театра Нина Гольская.

Телестудия "Роскосмоса" опубликовала видео ко Дню защиты детей, который ежегодно отмечают в России 1 июня. Соответствующий ролик, в котором маленькие балерины танцуют в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина, был выложен на ютуб-канале студии.

— Детский балет и космос: совместный проект ко Дню защиты детей телестудии "Роскосмоса" и Центра подготовки космонавтов им. Ю. Гагарина, — говорится в подписи к видео.

На кадрах видно, как ученики балетной школы-студии Егора Симачёва и солистка балетной труппы Большого театра Нина Гольская показывают своё мастерство под музыку из балета "Лебединое озеро" Петра Чайковского. Также в съёмках принял участие космонавт Фёдор Юрчихин, по совместительству являющийся главой центра "Космонавтика и авиация".

Напомним, телестудия "Роскосмоса" занимается производством и продвижением документальных фильмов об актуальных и исторических событиях в космической сфере.

Ранее на этом же ютуб-канале было опубликовано другое видео с балеринами. В прошлый раз ролик был выложен на следующий день после Международного дня танца.