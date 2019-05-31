Песков сравнил поведение США на энергетическом рынке с обычаями Дикого Запада

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что производители газа из США вместо честной конкуренции "предпочитают вести себя как во времена Дикого Запада".
В интервью программе SophieCo на RT официальный представитель Кремля подчеркнул, что масштабный международный проект "Северный поток — 2" реализуется в интересах государств, которые экспортируют и импортируют природный газ.
— Данная инициатива станет важнейшим вкладом в энергетическую безопасность Европы, а также составит серьёзную конкуренцию американским производителям и поставщикам такого вида топлива. Вместо честной конкуренции они предпочитают вести себя как во времена Дикого Запада, — сказал Песков.
Ранее Песков говорил, что в Кремле не считают возможные новые экономические санкции со стороны Соединённых Штатов причиной, способной остановить строительство "Северного потока — 2".
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