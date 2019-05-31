Сломанная стиральная машинка убила девушку в Татарстане

У бытовой техники прорвало шланг. Девушка пыталась убрать воду, и её ударило током.

Сломанная стиральная машинка убила 23-летнюю жительницу города Азнакаево в Татарстане. Подробности происшествия сообщило следственное управление СК РФ по региону.

Всё произошло ночью 30 мая. У машинки во время стирки прорвало шланг. Вода залила находившийся под напряжением удлинитель, который лежал на полу. Девушка получила удар током, когда убирала воду.

Потоп дошёл и до соседей снизу. Они пробовали достучаться до хозяйки, но услышали только крик. Дверь девушка не открыла, вскрыть квартиру удалось только утром.

В настоящее время тело девушки находится на экспертизе. Проводится доследственная проверка.

Ранее Лайф рассказывал, как жителя Татарстана и его соседку убило током от батареи. Мужчина взялся за электрическую сушилку для полотенец после того, как помыл руки. Соседка пыталась его спасти и погибла сама.