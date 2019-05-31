В Италии началось извержение вулкана Этна — видео

Крупнейший действующий вулкан Европы "проснулся". Извержение сопровождается мощными взрывами и растекающейся по окрестностям лавой.

На итальянском острове Сицилия "проснулся" вулкан Этна. Гора извергает в воздух лаву на сотни метров. Об этом сообщает британский таблоид Daily Express.

Как отмечает издание, около трёх часов ночи по местному времени (02:00 мск) у основания юго-восточного кратера на высоте 3150 метров образовались сразу две эффузивные трещины, которые и стали причиной лавовых потоков. Сейсмическая активность начала расти ещё 30 мая, она достигла пика около полуночи и снизилась в последующие часы.

Вулканологи утверждают, что для жителей близлежащего древнего портового города Катания, расположенного на восточном побережье острова Сицилия у подножия действующего вулкана, стихийное бедствие существенной угрозы не представляет.

— Все явления не представляют опасности для населённых пунктов и людей, так как ограничены вершиной вулкана. Однако поток туристов в этом районе должен быть на время приостановлен для их безопасности, — заявил директор Национального института геофизики и вулканологии Катании (INGV) Эудженио Привитера.

Отметим, что вулкан Этна высотой 3295 метров над уровнем моря (что в два с половиной раза превышает высоту следующего по величине вулкана Везувий) может "просыпаться" несколько раз в год, извергая лаву и пепел над средиземноморским островом. За всё время своего существования Этна извергалась около 200 раз. Первая документально зафиксированная активность относится к 1226 году до нашей эры. Последнее крупное извержение произошло в 1992 году.

Жители городов и поселений, расположенных у подножия Этны, считают вулкан "дружелюбным", поскольку у него "спокойный" характер: лава из горы извергается медленно, с небольшими газовыми выбросами. Впрочем, в последнее время настрой Этны начал изменяться — её активность всё чаще стала сопровождаться взрывами.

Ранее Лайф писал, что учёные предупредили о возможном обрушении склона вулкана Этна. По словам исследователей, к этому может привести циркуляция магмы внутри него.