Владимир Зеленский собирается с визитом в Париж

Украинский президент уже обсудил спектр украинско-французских отношений с МИД Франции. Вероятно, теперь его ждёт встреча с Эмманюэлем Макроном.

Владимир Зеленский собирается в ближайшее время в Париж. Президент Франции Эмманюэль Макрон лично поручил пригласить украинского лидера. Об этом сообщило информагентство Интерфакс-Украина.

— Зеленский планирует визит в Париж, и президент нашей республики Эмманюэль Макрон поручил мне провести подготовительную работу к этому визиту, — заявил МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан после встречи с украинским лидером в Киеве.

Французский министр также отметил, что вместе с Зеленским уже проанализировал весь спектр украинско-французских отношений и у лидера Украины есть желание работать над их усилением. Делать это он собирается "путём конкретных дел в тех сферах, которые представляют для нас совместный интерес", подытожил Ле Дриан.

Ранее Лайф уже сообщал, что президент Франции собирается лично поговорить с новым президентом Украины. Также Эмманюэль Макрон заявлял, что готов созвать встречу и в "нормандском формате".