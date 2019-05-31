В Крыму презентовали фестиваль творческих сообществ "Таврида – АРТ"

В крымских вузах и Администрации Судака прошла презентация фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ", который состоится в конце августа и соберёт порядка 30 тысяч человек.

Спикеры и организаторы фестиваля рассказали молодым людям о готовящемся мероприятии. Со студентами, которые захотели принять участие в фестивале в качестве волонтёров, проведены очные собеседования.

Сейчас в Крыму проходит обучающая смена форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0" для лидеров волонтёрских команд. 1 июня участники форума проведут в парке "Сад" в Судаке ярмарку для жителей и гостей города. В рамках мероприятия будут созданы восемь игровых зон для детей и досуговые площадки.