Главу Раменского района задержали по подозрению в убийстве знакомой

В ближайшее время решат вопрос об избрании в отношении Андрея Кулакова меры пресечения.

В Подмосковье задержали главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова — его подозревают в убийстве, сообщает областное ГСУ СКР.

— Предварительно установлено, что в ночь на 2 мая 2019 года подозреваемый, находясь в Раменском районе, в салоне автомобиля совершил убийство своей 39-летней знакомой, к которой испытывал личные неприязненные отношения. После чего с места происшествия скрылся, — говорится в сообщении.

При этом, по данным источника ТАСС, его жертвой могла стать глава районной Общественной палаты Евгения Исаенкова. 39-летняя женщина пропала в ночь на 2 мая, её обнаружили убитой 4-го в машине под Раменским.

Кроме того, пресс-службе главного управления территориальной политики Подмосковья ТАСС сообщили, что Кулаков досрочно покинул свой пост 29 мая.