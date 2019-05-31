В Вологде арестовали приёмную мать мальчика, погибшего от побоев

Приёмная мать семилетнего Степана Кукина Юлия Блохина была арестована после смерти мальчика. Об этом сообщили на сайте СК РФ.

Как уточняется, в ходе следствия женщине предъявили обвинения по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего".

После этого суд удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения на заключение под стражу.

Также Блохиной предъявляют обвинения по статьям "Истязание", "Оставление ребёнка в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

— Кроме того, фигурантами уголовного дела остаются супруг Блохиной, которому предъявлено обвинение по статье "Истязание", и два представителя органов опеки и попечительства, — отметили в сообщении.

По предварительным данным, речь идёт об уже бывшем начальнике управления социальной защиты, опеки и попечительства Администрации города Вологды Григории Полякове и специалисте отдела Раисе Понидаевой.

Поляков обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью ребёнка, существенное нарушение прав и законных интересов граждан, а Понидаева — в совершении двух фактов должностного подлога.

Следователи ГСУ Следственного комитета РФ продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 10 августа 2018 года Степан Кукин был доставлен в больницу с телесными повреждениями. До самой смерти ребёнок находился в коме. По факту причинения приёмному ребёнку телесных повреждений было возбуждено несколько уголовных дел.