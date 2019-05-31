Главному подозреваемому по делу о взрыве в Лионе предъявили обвинения

Мужчина уже рассказал властям, как изготовлял взрывающееся устройство и оставлял возле входа в кафе.

Французские следственные органы предъявили обвинения в организации взрыва в Лионе главному подозреваемому. Об этом сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на источник в прокуратуре Парижа.

По информации издания, 24-летнему Мохамеду Хишему М. были предъявлены обвинения по статьям "Покушение на убийство путём совершения теракта", "Организация преступления с террористической целью", "Изготовление и перевозка взрывного устройства в целях осуществления теракта". Подозреваемый будет находиться под стражей до судебного разбирательства.

Напомним, днём 24 мая в Лионе прогремел взрыв. В результате пострадало 13 человек, включая одного ребёнка. Согласно записям с камер видеонаблюдения, заминированный свёрток был подброшен мужчиной, который подъехал на велосипеде к булочной Brioche Doree и уехал, оставив сумку. Также оказалось, что взорвавшееся устройство было оснащено системой дистанционного запуска. Компоненты для бомбы мужчина купил в интернет-магазине.

Главный подозреваемый в организации взрыва во французском Лионе Мохамед Хишем М., задержанный сотрудниками полиции, признался в том, что действовал от имени террористической группировки ИГИЛ*.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.