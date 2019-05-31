Чиновницу из ХМАО лишили премии за совет местным жителям поднять "пятую точку"

Сотрудницу администрации Сургутского района ХМАО Любовь Иванцову, которая в ответ на жалобы местных жителей из-за временного закрытия понтонной переправы посоветовала им поднять "пятую точку" и самим сделать "хоть что-то", лишили премиальных выплат в полном объёме.

— За нарушение требований к служебному поведению к Любови Иванцовой применено дисциплинарное взыскание в виде замечания, которое влияет на лишение чиновницы всех премиальных выплат в размере 100%, — цитирует ТАСС пресс-службу районной администрации.

В начале мая в соцсетях разгорелся скандал из-за комментария Иванцовой, которая предложила жителям района уехать жить в другие посёлки и города, если им что-то не нравится. Позднее чиновница извинилась за своё высказывание, уточнив, что оно касалось лишь двух конкретных пользовательниц.