В киевском вузе заявили, что не будут обучать только на украинском языке

Президент киевской школы экономики Тимофей Милованов заявил, что не планирует отказываться от программ на английском языке из-за нового закона.

По его словам, образовательному заведению преподавание на украинском "не подходит", потому что оно существует на пожертвования частных лиц и украинских предприятий, соответственно — средства ограниченны.

Кроме того, большинство учебных программ преподают на английском языке и не планируют прекращать данную практику.

— Мы должны быть ответственными перед донорами и обществом. И тратить благотворительные взносы на обучение студентов современным навыкам, которые делают их конкурентоспособными в мире, — написал он в " Фейсбуке ".

25 апреля парламент Украины принял закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В команде Зеленского тут же выступили с критикой в адрес документа, сравнили его с кнутом и выразили опасения, что его последствия трудно предсказать.