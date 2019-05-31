Бывший полицейский получил 13 лет колонии за убийство из-за дорожного конфликта

Помимо основного наказания суд частично удовлетворил гражданский иск, предусматривающий взыскание трёх миллионов рублей в пользу потерпевшего.

Тверской суд Москвы приговорил бывшего сотрудника МВД РФ Алексея Жданова к 13 годам колонии строгого режима. Соответствующее заявление опубликовали на сайте столичной прокуратуры.

По предварительным данным, 41-летний житель столицы осенью 2017 года убил владельца автомобиля, с которым у него произошёл конфликт на дороге.

Как уточняется, неприязнь и преступный умысел у Жданова вызвало то, что обладатель машины InfinitiQX 70S подрезал его на дороге, после чего скрылся в арке одного из домов.

— Оставив автомобиль на перекрёстке, осуждённый взял с собой огнестрельное оружие, незаконно приобретённое ранее, и проследовал за обидчиком в арку многоквартирного дома. Увидев водителя иномарки, Жданов произвёл в него не менее шести выстрелов, после чего скрылся с места происшествия, — говорится в сообщении.

Отмечается, что помимо основного наказания суд частично удовлетворил гражданский иск, предусматривающий взыскание трёх миллионов рублей в пользу потерпевшего.