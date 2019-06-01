Во время турбулентности самолёта из Перу в Аргентину пострадало 15 человек

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Во время турбулентности самолёта из Перу в Аргентину пострадало 15 человек

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Фото © Twitter / Radio Brava FM 94.9

Во время перелёта из Перу в Аргентину в результате турбулентности пострадало 15 человек. Об этом сообщает портал Infobae.

Инцидент произошёл в то время, когда самолёт компании Avianca пролетал Анды.

Среди пассажиров оказалась доктор, которая по мере своих сил помогала пострадавшим. Она пожаловалась, что на борту не было ни перчаток, ни даже ваты.

По прибытии в аэропорт Буэнос-Айреса пострадавших пассажиров направили медикам, вынесшим вердикт, что никто серьёзно не пострадал.

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