Во время турбулентности самолёта из Перу в Аргентину пострадало 15 человек

Al menos 15 heridos tras turbulencias en un vuelo de #Aviancahttps://t.co/vKRHkYDUCW pic.twitter.com/hGJcD76kap — Radio Brava FM 94.9 (@RadioBravafm) May 31, 2019

Во время перелёта из Перу в Аргентину в результате турбулентности пострадало 15 человек. Об этом сообщает портал Infobae.

Инцидент произошёл в то время, когда самолёт компании Avianca пролетал Анды.

Среди пассажиров оказалась доктор, которая по мере своих сил помогала пострадавшим. Она пожаловалась, что на борту не было ни перчаток, ни даже ваты.

По прибытии в аэропорт Буэнос-Айреса пострадавших пассажиров направили медикам, вынесшим вердикт, что никто серьёзно не пострадал.