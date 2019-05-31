Болтон заявил, что США поддерживают выход Великобритании из ЕС

Вашингтон солидарен с народом Великобритании и поддерживает выход страны из Евросоюза, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Он добавил, что глава Белого дома Дональд Трамп желает стране всего наилучшего в отношении процесса Брексита и надеется на скорое заключение соглашения с государством.

Кроме того, Болтон отметил, что выход Соединённого Королевства из ЕС поспособствует укреплению Североатлантического альянса.

— Думаю, что это в особенности поможет нам, в НАТО, где будет ещё одна сильная и независимая страна, которая поможет альянсу быть более эффективным, — цитирует политика газета The Daily Telegraph.

Ранее Трамп обещал, что после Брексита США станут "великим торговым партнёром" Британии.

Напомним, ранее партия Brexit победила на европарламентских выборах в Великобритании.