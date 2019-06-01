В Новосибирске депутат устроил перепалку с инспектором ДПС — видео

Чиновник попросил правоохранителей убрать свой автомобиль, который мешал ему проехать.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Юрий Шпаков устроил словесную перепалку с сотрудником местной ДПС, который в этот момент выписывал штраф. Видео инцидента опубликовано в паблике Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте".

На кадрах видно, как Шпаков попросил правоохранителей отъехать, чтобы не мешать проезду других автомобилей. При этом сотрудник полиции объяснял, что не может это сделать, так как выписывает штраф. Депутат был возмущён хамством сотрудника ДПС, а потому разговор постепенно перешёл на повышенные тона.

В какой-то момент перепалка спала на нет и сотрудник ДПС заявил своему оппоненту, что он "свободен". Данная фраза окончательно вывела из себя народного избранника, который начал оскорблять сотрудника полиции и выражаться с использованием нецензурных выражений.

— Кому ты говоришь "ты свободен"? С какой стати ты мне команды даёшь? Ты кто такой? Ты научись разговаривать… — заявил депутат.

После этого депутат покинул место инцидента. О каких-либо проверках по данному факту информации не имеется.