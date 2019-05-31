Трамп рассказал, когда сообщит о своём выдвижении на второй президентский срок

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Трамп рассказал, когда сообщит о своём выдвижении на второй президентский срок

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Фото © Flickr / Gage Skidmore

Президент США Дональд Трамп объявит о намерении баллотироваться на второй президентский срок 18 июня в Орландо. Об этом он сообщил в "Твиттере".

Я объявлю о своём участии во второй президентской кампании вместе с первой леди Меланьей, вице-президентом Майком Пенсом и второй леди Карен Пенс 18 июня в Орландо, — написал Трамп.

Он подчеркнул, что само мероприятие пройдёт в 20-тысячном центре.

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