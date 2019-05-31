Трамп рассказал, когда сообщит о своём выдвижении на второй президентский срок

Президент США Дональд Трамп объявит о намерении баллотироваться на второй президентский срок 18 июня в Орландо. Об этом он сообщил в "Твиттере".

I will be announcing my Second Term Presidential Run with First Lady Melania, Vice President Mike Pence, and Second Lady Karen Pence on June 18th in Orlando, Florida, at the 20,000 seat Amway Center. Join us for this Historic Rally! Tickets: https://t.co/1krDP2oQvG — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 мая 2019 г.

— Я объявлю о своём участии во второй президентской кампании вместе с первой леди Меланьей, вице-президентом Майком Пенсом и второй леди Карен Пенс 18 июня в Орландо, — написал Трамп.

Он подчеркнул, что само мероприятие пройдёт в 20-тысячном центре.