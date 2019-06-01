В Подмосковье на крыше электрички найдено тело подростка-"зацепера"

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В Подмосковье на крыше электрички найдено тело подростка-"зацепера"

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Фото © Pixabay

На крыше последнего вагона электрички в подмосковном Наро-Фоминске обнаружили тело подростка-"зацепера". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елену Марковскую.

В Москве организована доследственная проверка по факту травмирования несовершеннолетнего "зацепера" на Киевском направлении Московской железной дороги, — заявляет представитель.

Согласно её информации, тело подростка обнаружил машинист электрички в 19:15 по мск.

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