В Подмосковье на крыше электрички найдено тело подростка-"зацепера"

На крыше последнего вагона электрички в подмосковном Наро-Фоминске обнаружили тело подростка-"зацепера". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елену Марковскую.

— В Москве организована доследственная проверка по факту травмирования несовершеннолетнего "зацепера" на Киевском направлении Московской железной дороги, — заявляет представитель.

Согласно её информации, тело подростка обнаружил машинист электрички в 19:15 по мск.