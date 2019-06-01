Партии "Основа" и "Батьковщина" решили объединиться для участия в выборах

Политическая партия "Основа" решила примкнуть к партии "Батьковщина" Юлии Тимошенко в преддверии внеочередных парламентских выборов в Верховную раду. Об этом сообщил глава партии Сергей Тарута.

По словам политика, партии будут объединять "идеологические платформы в экономической сфере и в вопросе восстановления мира в Украине".

— Мы будем формировать и согласовывать совместный список кандидатов в депутаты. Уверен — в Раду в составе нашей объединённой команды пройдут самые достойные, рейтинговые и уважаемые представители "Основы" и "Батьковщины", — написал Тарута в "Фейсбуке".

При этом он заявил, что страна заслуживает "сильную и эффективную проукраинскую коалицию" в составе обновлённой Рады.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 21 мая подписал указ о роспуске Верховной рады. Досрочные выборы в украинский кабмин назначены на 21 июля. Причиной роспуска украинского парламента Зеленский назвал низкий уровень доверия граждан.