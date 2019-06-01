Посольство РФ прокомментировало статью WP о ядерном разоружении

Диппредставительство отметило, что автору публикации стоило бы стремиться к необъективности, а не писать очередную утку.

На недавнюю статью в The Washington Post о проблематике вооружения и разоружения, а также о взаимоотношениях России и США отреагировало Посольство РФ в Штатах, назвав публикацию "очередным примером непрофессионализма в американской журналистике". Такой комментарий опубликован в "Фейсбуке" диппредставительства.

Посольство отвечает, что Разведывательное управление Минобороны США (РУМО) не предоставило никаких доказательств того, что Россия, возможно, собирается провести ядерные испытания, собираясь якобы нарушить Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

— Соннэ (автор статьи. — Прим. Лайфа) утверждает, что "Посольство Российской Федерации в Вашингтоне не ответило на просьбу" прокомментировать заявления генерала Эшли. Но ни он сам, ни кто-либо ещё из "Вашингтон пост" не направлял в дипмиссию соответствующий запрос. Мы готовы отвечать на вопросы журналистов, — говорится в сообщении.

Диппредставительство добавляет, что 28 мая пояснения по ДВЗЯИ были даны корреспонденту "Уолл стрит джорнэл" М. Гордону, что подтверждается его статьей. Непонятно, зачем нужно вводить в заблуждение читателей "Вашингтон пост", спрашивает ведомство, подчеркивая, что если бы журналист был заинтересован в подготовке объективного материала, а не очередной утки, то ознакомился бы с комментарием посла А.И. Антонова и официальным заявлением МИД РФ.

Также Посольство РФ опровергло информацию о том, что Вашингтон и Москва снова ведут переговоры о ДСНВ (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений), утверждая, что Владимир Путин ещё год назад предложил Дональду Трампу продлить ДСНВ после 2021 года.