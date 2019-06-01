Белый дом не дал однозначного ответа по поводу реакции Трампа на группу по С-400

Глава пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки не подтвердил, но и не опроверг сообщения турецких СМИ о согласии президента США Дональда Трампа с предложением Реджепа Тайипа Эрдогана, касающегося создания рабочей группы по С-400.

Вместо этого пресс-секретарь заявил, что стороны всё ещё обсуждают закупку российских комплексов, так что пока новостей нет.

При этом он подчеркнул, что в прошлом Вашингтон говорил о том, что приобретение С-400 Турцией представляет неприемлемый риск для его "технологий, пилотов и самолётов".

— Соединённые Штаты несколько раз посылали группы технических специалистов в Турцию и принимали здесь (в Вашингтоне. — Прим. Лайфа) наших турецких коллег, чтобы обсудить угрозу, которую представляют С-400. Мы продолжаем активные дискуссии с нашими турецкими коллегами на всех уровнях, — приводит слова Марки ТАСС.

Ранее телеканал NTV сообщал, что американский лидер благосклонно воспринял предложение Эрдогана о создании единой рабочей группы для устранения разногласий по сделке о приобретении С-400 Анкарой.

Напомним, власти Турции сообщили о закупке ЗРК С-400 у РФ. Власти США препятствуют этому решению, так как Анкара участвует в программе по истребителям F-35, а их использование одновременно с российскими ракетами якобы технически невозможно. В данный момент турецкие военные проходят обучение по работе с С-400.