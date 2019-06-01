В Индии сняли ограничения на полёты в воздушном пространстве страны

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В Индии сняли ограничения на полёты в воздушном пространстве страны

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Фото © Pixabay

Власти Индии сняли все ограничения на полёты в воздушном пространстве страны. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ВВС Индии.

Временные ограничения на все воздушные маршруты в воздушном пространстве Индии, введённые ВВС Индии 27 февраля 2019 года, были сняты, — говорится в сообщении.

Напомним, ограничения были введены после обострения конфликта между Индией и Пакистаном. В конце февраля пакистанские военные заявили, что сбили два самолёта ВВС Индии. Стороны регулярно обвиняют друг друга в обстрелах. ВВС Индии дважды сбивали пакистанские беспилотники.

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