В СК рассказали о сокращении преступлений против несовершеннолетних в 2018 году

В 2018 году количество дел, в которых потерпевшими выступали несовершеннолетние или подростки, сократилось на 3,5%. Об этом сообщили на сайте Следственного комитета России.

— В 2018 году следователями СК России возбуждено 20 642 уголовных дела о преступлениях, совершённых в отношении несовершеннолетних, это на 3,5% меньше, чем в 2017 году. В суды направлено 10 470 уголовных дел, — отметили в ведомстве.

При этом в пресс-службе уточнили, что 6417 из этих дел связаны с "преступлениями против половой свободы и неприкосновенности, таких как изнасилование, насильственные действия сексуального характера, развратные действия и половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста".

Кроме того, в 2018 году в суды направили 955 уголовных дел о совершённых в отношении детей грабежах, 419 дел — по факту истязаний, 276 дел — о причинении тяжкого вреда здоровью и 277 — по факту убийств.

Также в СКР рассказали, что в прошлом году в ведомстве зафиксировано более 21 тысячи сообщений об исчезновении несовершеннолетних.

По словам сотрудников ведомства, в большинстве подобных инцидентов местонахождение пропавших удаётся установить в течение первых суток или нескольких часов после самовольного ухода детей.

— Из пропавших в прошлом году до настоящего времени остаются не найденными 32 ребёнка. Ещё 29 несовершеннолетних погибли в результате совершения преступлений, — сообщает СКР.