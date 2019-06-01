Социолог: Вряд ли Зеленский будет проводить какую-то новую политику

Исследователь пояснила, что большинство жителей Украины стремятся к нормализации отношений с Россией.

Результаты президентских выборов на Украине, включая процент проголосовавших за Зеленского, показывают сильный запрос населения на прекращение войны, восстановление экономики, налаживание дипломатических отношений. Однако есть лишь небольшая вероятность того, что политика нынешнего главы государства будет отличаться от риторики предыдущего. Об этом сообщила социолог Виталина Буткалюк.

— Тот результат, который получил новый президент — 73%, связан в первую очередь с ожиданием населения наступления мира, прекращения политики русофобии, гонений на русский язык и прекращения преследования граждан, инакомыслящих, — заявила она в рамках темы состоявшегося в Париже круглого стола "Украина и Европейский союз: развитие гражданского общества, защита прав человека и европейские правовые нормы и практики".

Буткалюк отметила, что, несмотря на длительный период антироссийской пропаганды на Украине, большинство жителей настроены на налаживание дружеских отношений "со своим самым близким соседом", в связи с чем на прошедшие выборы возлагались очень большие ожидания, благоприятным итогом которых стала бы более умеренная политика руководства страны по отношению к России.

Согласно опросам, рассуждает социолог, большинство населения даст президенту Украины очень маленький срок, чтобы себя показать, — от трёх до шести месяцев.

Исследователь поясняет, что Украина находится в тотальной экономической зависимости от МВФ, диктующего внутреннюю политику государства.

— Мы находимся во внешнем управлении. Вероятность того, что новый президент Зеленский будет проводить какую-то кардинально иную политику по сравнению от предыдущей власти, к сожалению, небольшая, — заключает социолог.