В нижней палате парламента напомнили, что перед Незалежной стоят более важные задачи.

Изменение написания ряда русских фамилий на Украине является продолжением ненавистнической кампании против России. Такое мнение в беседе с РИА "Новости" выразил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

— Я считаю, что это продолжает деление по национальным признакам, по религиозным признакам. Это продолжение какой-то кампании ненавистнической в отношении соседнего государства, братского государства, — заявил Шеремет.

Он также добавил, что на сегодняшний день у Украины есть более важные проблемы, которые требуют решения, такие как прекращение войны, восстановление экономики или выполнение минских соглашений.

Напомним, в соответствии с новой редакцией украинского правописания, утверждённой правительством, русские фамилии на территории Украины будут писать по-новому.