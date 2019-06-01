Трамп рассказал, кого поддерживает в борьбе за пост премьера Великобритании

Американский лидер отметил позитивное отношение своего "фаворита" к нему и Штатам.

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает кандидатуру Бориса Джонсона на пост премьер-министра Великобритании.

При этом он отметил, что знает разных участников гонки среди консерваторов.

— Однако я считаю, что Борис проделал бы очень хорошую работу. Думаю, он был бы великолепен. Он мне нравится. Он мне всегда нравился. Я не знаю, выберут ли его, но я думаю, что он очень хороший парень, очень талантливый человек, — заявил Трамп.

Американский лидер отметил позитивное отношение своего "фаворита" к нему и Штатам.

Ранее Лайф сообщал, что нынешняя глава британского кабмина Тереза Мэй покидает свой пост. Выборы премьер-министра начнутся после 7 июня. При этом СМИ называли Бориса Джонсона главным претендентом на пост премьера Великобритании. Добавим, одной из возможных причин отставки Мэй стали разногласия с правительством по выходу Британии из Евросоюза.