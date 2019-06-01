Пушков про новые правила написания фамилий на Украине: "Трампий" и "Помпий"

На Украине решили пощадить Толстого. Теперь по новым правилам все фамилии, оканчивающиеся на -ой, будут писать через -ий. Но «Толстий» звучало бы столь нелепо, что лишь дискредитировало бы новые правила. Зато Дмитрий Донской будет ныне «Доньский». Знайте, мол, нашу незалежность. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 31, 2019

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал введённые на Украине новые правила правописания, касающиеся русских фамилий. Об этом он сообщил в "Твиттере".

— На Украине решили пощадить Толстого. Теперь по новым правилам все фамилии, оканчивающиеся на -ой, будут писать через -ий. Но "Толстий" звучало бы столь нелепо, что лишь дискредитировало бы новые правила. Зато Дмитрий Донской будет ныне "Доньский". Знайте, мол, нашу незалежность, — написал Пушков.

На вопрос одного из пользователей соцсети о том, как теперь "правильно" будут звучать фамилии американского лидера и госсекретаря, сенатор предположил: "Трампий" и "Помпий".

Как ранее писал Лайф, перечень новых правил правописания опубликовали на сайте Института языкознания имени Александра Потебни Национальной академии наук.

Напомним, 25 апреля Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". 15 мая его подписал экс-президент Украины Пётр Порошенко. Согласно нормативному акту, граждане страны должны использовать государственный язык во всех сферах жизни. Несмотря на то что закон вызвал волну недовольства, новый лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что не собирается обращаться в суд по поводу этого нововведения.