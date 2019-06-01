Эксперты составили портрет типичного авиапассажира бизнес-класса

Среди пассажиров бизнес-класса чаще оказываются мужчины — в процентном соотношении они составляют 59,3% обеспеченных клиентов авиакомпаний, сообщает Туту.ру.

По данным сервиса путешествий, большая часть авиапассажиров, покупающих билет в бизнес-класс, берут билет в одну сторону.

При этом специалисты сервиса отметили, что клиенты, путешествующие из столицы в Барселону, Париж и Мюнхен часто оплачивают перелёт в оба конца.

В среднем возраст бизнес-путешественников составляет от 44 лет и старше, в то время как типичному авиапассажиру экономкласса, по мнению экспертов, 37 лет.

В топе самых популярных домашних направлений специалисты назвали Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Симферополь.

При этом в тройку самых популярных зарубежных городов вошли Тель-Авив, Тиват и Ташкент.

Среди стран, пользующихся наибольшей популярностью, отметили Россию, Узбекистан, Германию, Италию, Испанию, Израиль, Францию, Армению, Грузию и Черногорию.

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