Число жертв стрельбы в американской Вирджинии-Бич увеличилось до 11 человек

Again.



Virginia Beach shooting leaves at least 11 dead and six injured https://t.co/vnQc4CCPIX — Resilient1 (@ABDinAbsurdity) 31 мая 2019 г.

В результате стрельбы в американском штате Вирджиния-Бич погибло 11 человек. Об этом журналистам сообщил мэр города Джим Сервера.

Он также сообщил, что ранения получили как минимум шесть человек, а предполагаемый стрелок — мёртв.

По информации главы города, преступник открыл огонь на поражение сразу, как только зашёл в одно из зданий. Полицейским удалось ликвидировать стрелка после небольшой перестрелки.

Ранее Лайф сообщал, что в американском городе Вирджиния-Бич неизвестный устроил стрельбу.