Число жертв стрельбы в американской Вирджинии-Бич увеличилось до 11 человек

Читайте также

Число жертв стрельбы в американской Вирджинии-Бич увеличилось до 11 человек

113

В результате стрельбы в американском штате Вирджиния-Бич погибло 11 человек. Об этом журналистам сообщил мэр города Джим Сервера.

Он также сообщил, что ранения получили как минимум шесть человек, а предполагаемый стрелок — мёртв.

По информации главы города, преступник открыл огонь на поражение сразу, как только зашёл в одно из зданий. Полицейским удалось ликвидировать стрелка после небольшой перестрелки.

Ранее Лайф сообщал, что в американском городе Вирджиния-Бич неизвестный устроил стрельбу.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×