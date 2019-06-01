Трамп: Я пытаюсь сделать так, чтобы у Ирана не было ядерного оружия

США намереваются не допустить появления ядерного оружия у Ирана. Об этом сообщил президент Штатов Дональд Трамп в интервью газете The Sun.
— Я пытаюсь сделать так, чтобы у Ирана не было ядерного оружия. Очень просто. Ядерное оружие — это самая большая проблема в мире, и мы не можем допустить его распространения. Мы просто не можем этого позволить, — заявил он.
Ранее администрация США решила продать оружие арабским странам для "сдерживания агрессии Ирана".
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